Coronavirus au Sénégal: les taxes du secteur hôtelier maintenues, pas de baisse du prix du carburant et de l’électricité en vue L’impact négatif du coronavirus sur le secteur hôtelier et touristique au Sénégal, avec la mise au chômage du plus 1000 employés, n’engendre pas pour l’heure la baisses des taxes appliquées au secteur. C’est ce qu’a annoncé, le ministre du Plan et de coopération Amadou Hott, hier. Toutefois, il a annoncé qu’une rencontre entre les acteurs et l’Etat est en vue dans les prochains jours pour évoquer le sujet et essayer des trouver des solutions, en accord avec la Banque centrale. Par ailleurs, Amadou Hott a déclaré qu’une baisse du prix du carburant ou de l’électricité n’est pas à l’ordre du jour, malgré la baisse du prix du baril. Il a souligné, à cet effet, l’augmentation des besoins de l’Etat, notamment dans la prise en charge de la pandémie du coronavirus.

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Mars 2020



