Coronavirus au niveau mondial: La pandémie pourrait entraîner jusqu'à 25 millions de pertes d'emplois

La pandémie de Covid-19 pourrait entraîner jusqu'à 25 millions de pertes d'emplois au niveau mondial, selon une première estimation de l'Organisation internationale du travail (OIT) publiée mercredi.



L'impact pourrait toutefois être significativement plus faible si une réponse coordonnée à l'échelle internationale se met en place, "comme cela était arrivé pendant la crise financière mondiale de 2008/2009", a insisté cette agence de l'ONU dans un communiqué, appelant à mettre en place des mesures de soutien de l'économie et de l'emploi.

