Coronavirus: des Sénégalais de la Diaspora coincés à Dakar, réclament leur part du fonds de la Force Covid-19 Des émigrés sénégalais qui seraient coincés à Dakar en raison du Covid-19, réclament leur part du fonds Force covid-19. Ces personnes regroupées au sein d’un collectif de 1500 personnes, dont 500 seulement auraient la double nationalité, disent vivre une situation difficile et soutiennent que plusieurs d’entre eux ont reçu des lettres de licenciement parce que ne pouvant pas regagner leur pays de résidence pour reprendre leur travail, à cause de la fermeture des frontières. Ces derniers, qui ne sont pas pris en compte sur les 12, 5 milliards déjà alloués aux Sénégalais de la Diaspora, réclament ainsi leur part de cette aide.

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Avril 2020 à 10:09 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos