Coronavirus: des ‘kits de dépistage rapide’ fabriqués au Sénégal Des kits de test rapide qui, selon les scientifiques, permettront de diagnostiquer le coronavirus en 10 minutes, sont en cours de développement dans un laboratoire de Dakar. Ces kits de dépistage rapide du coronavirus made de Dakar devraient être disponibles à partir du mois de juin.

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Mars 2020 à 11:26

Le projet de l'installation DiaTropix, construite sur mesure, est une collaboration entre la société de biotechnologie britannique Mologic et le célèbre Institut Pasteur de Dakar, au Sénégal.



Près de deux millions de kits devraient être produits chaque année et seront distribués directement sur le continent, selon le site web de l'industrie DevEx.

Mercredi, l'épidémie de coronavirus a été déclarée "pandémie" par l'Organisation mondiale de la santé.



Depuis l'apparition du nouveau coronavirus en décembre, 124.101 cas d'infection ont été recensés dans 113 pays et territoires, causant la mort de 4.566 personnes, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 17H00 GMT.



À ce jour, 12 pays africains ont signalé des cas confirmés avec au total, 112 patients déclarés positif et deux décès.









