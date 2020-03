Coronavirus : « la fermeture des écoles n’est pas encore à l’ordre du jour », selon Mamadou Talla Le ministre de l’éducation nation nationale, Mamadou Talla a déclaré que la fermeture des établissements scolaires, à cause du coronavirus, n’est pas encore à l’ordre du jour. « Nous sommes plus dans la sensibilisation et dans l’écoute. Nous ne sommes pas dans une dynamique de fermeture des écoles. Nous allons jouer notre partition dans les écoles et dans les familles, mais nous n’allons pas faire peur », a dit le ministre de l’éducation nationale lors d’un atelier sur la réforme des daaras, ce matin à Saly, dans des propos relayés par la Rfm.

