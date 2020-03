Coronavirus : la mairie de Cap-Skirring débloque 5 millions et crée un site de confinement Alors que les résultats des tests d’un ressortissant français de 88 ans qui séjournait dans un hôtel de Cap-sikirring sont attendus ce mardi, la mairie de la localité a décidé de débloquer une somme de 5 millions pour aider à lutter contre la pandémie. De l’argent qui servira à acheter notamment du matériel de prévention comme les gels hydro-alcooliques, les thermo-flahs et autres kits. Le montant a été décaissé à partir des besoins exprimés par le médecin-chef de district, a indiqué le maire de Diembéreng, Thombon Guèye sur la Rfm. Par ailleurs, un site a été aménagé pour accueillir les sujets, en cas de confinement, affirme la même source.

