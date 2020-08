Coronavirus: le Sénégal mise sur le tourisme local pour relancer l'économie Au Sénégal, l’ambition du plan « Sénégal Émergent » était de se placer dans le top 5 des pays touristiques en Afrique en accueillant plus de trois millions de touristes par an à l’horizon 2023. Mais le Covid-19 étant passé par là, les hôtels et restaurants ont dû fermer durant plus de trois mois. Pour une relance des activités, les professionnels veulent promouvoir davantage le tourisme local et régional.





Source : rfi Aujourd_hui_ECO_04-08-20_Serie_tourisme_Senegal.mp3 (1.63 Mo)



