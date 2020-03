Coronavirus : le directeur sectoriel de la Sicap testé positif Le directeur sectoriel de la Sicap, a été testé positif au Covid-19. L’homme est rentré récemment de voyage à l’étranger et s’était rendu à son bureau, lundi dernier, où il a eu une petite réunion avec le personnel de sa direction avant de rentrer en congé maladie, selon L’As. Le journal ajoute qu’il a été testé positif avant-hier et la Cellule nationale de crise s’est rendu, hier, dans les locaux de la Sicap pour mettre en quarantaine les personnes qui sont entrées en contact avec lui, soulignant que le top management n’est pas concerné, puisqu’il ne l’a pas approché.

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Mars 2020 à 10:40



