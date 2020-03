Coronavirus: le discours rassurant du Khalife général des Mourides Le porte-parole du Khalife général des Mourides a tenu un discours très rassurant, au nom du khalife, hier, à l’occasion du Magal de Porokhane, à propos du coronavirus et de la tenue des manifestations religieuses.

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Mars 2020

« Serigne Mountakha sait exactement qu'il doit faire. Serigne Mbacké Bousso nous avait dit de faire entièrement confiance à Serigne Touba. Un bon disciple Mouride ne devrait guère se hasarder à dicter au Khalife la conduite à tenir. Il n'attend de personne un conseil quelconque. Personnellement, je ne lui dirais jamais la conduite à tenir », a dit Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre.



« Le khalife a très tôt pris conscience qu'il fallait prendre les devants. Et, c'est la raison pour laquelle il a très rapidement ordonné, dès que cette maladie a fait irruption chez nous, que soient déroulés des récitals de Coran. Non sans demander à tout le monde de s'accommoder des recommandations de l'administration médicale du Sénégal, en termes de précautions à prendre et de comportements à bannir », a-t-il ajouté.



