Coronavirus : le ministre de la Santé rassure Alors que le coronavirus ne cesse de gagner du terrain à travers le monde, le ministre de la Santé affirme que le Sénégal a pris les dispositions idoines pour la prise en charge et la riposte contre cette maladie. « Les structures de santé sont biens informées et les dispositions sont prises pour la prise en charge, mais également la riposte contre le coronavirus », a déclaré le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr sur la RFM, informant que des dispositions sont également prises dans les aéroports. . Parti de la Chine où plus de 80 morts sont dénombrés, le Coronavirus qui a gagné la France, les USA et le Canada, a été signalé en Côte d’Ivoire.

