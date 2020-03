Coronavirus : le porte-parole de l’Association des Sénégalais d’Italie demande à ses compatriotes de rester sur place Le président de l’Association des Sénégalais établis en Italie, Seydina Camara a appelé ses compatriotes qui vivent dans ce pays, à rester sur place à cause de la maladie du coronavirus. « Nous sommes tristes et désolés de ces nouvelles de Sénégalais autochtones atteints du coronavirus. C’est la preuve que le coronavirus n’épargne personne, en dépit des considérations de couleur ou de religion. En ce qui nous concerne, nous allons continuer le travail de sensibilisation auprès de nos compatriotes pour que les gens restent sur place ».

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Mars 2020 à 12:22



