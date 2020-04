Coronavirus: le préfet de Dakar annule la conférence de presse du mouvement FRAPP La conférence de presse du mouvement citoyen FRAPP qui devait se tenir, ce mardi 14 avril 2020, à son siège à partir de 10h30, pour parler du Coronavirus, ne s’est finalement pas tenue. Et pour cause, "à 9h 48 minutes, le commandant du corps urbain de la police de Grand-Yoff est venu nous dire qu'il a reçu des ordres pour empêcher la tenue de la conférence de presse", indique le Secrétariat Exécutif National du FRAPP.

Le préfet de Dakar a rappelé au délégué général du FRAPP et au secrétaire administratif, " que tout rassemblement était interdit et que cette conférence de presse était un rassemblement ". Cela, même si " les sièges étaient disposés dans la salle dans le strict respect des mesures barrières » et même si le FRAPP a pris certaines mesures comme la mise à disposition de gel alcoolique et de masques pour les journalistes.



Selon le FRAPP, " deux camionnettes remplies de policiers sont arrivées au moment où le FRAPP annonçait aux journalistes présents, l'annulation de la conférence de presse par le préfet ".



