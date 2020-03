Coronavirus: les 144 touristes testés à l’aéroport de Cap Skirring, négatifs 144 touristes, notamment des Français et des Belges en provenance d’Europe, avaient été soumis à des tests au coronavirus, après leur arrivée à l’aéroport de Cap Skiring, hier. Ils sont finalement tous négatifs, selon le président de la Chambre de commerce de Ziguinchor, Pascal Eyimba qui s’est prononcé sur la Rfm, précisant qu’aucun cas n’a été pour l’heure détecté dans la région de Ziguinchor. Un ThermoFlash, une caméra thermique et des isoloirs qui permettent de consulter des patients l’aéroport de Ziguinchor, indique-t-on.

Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Mars 2020 à 10:27



