Coronavirus : les 2 cas positifs détectés, hier dimanche, dont 1 cas communautaire, sont de Guédiawaye Les deux cas positifs au Covid-19, dont un cas communautaire, révélés, hier dimanche, par le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf SARR, proviennent de Guédiawaye, selon Dakar Today. Guediawaye comptait jusqu’à hier, 11 cas confirmés au coronavirus, selon la même source. Au total, le Sénégal compte291 cas testés positifs au coronavirus et 178 guéris, 2 décédés et 1 évacué. 110 malades sont encore sous traitement dans les hôpitaux.

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Avril 2020 à 12:19 | | 0 commentaire(s)|



