Coronavirus : les étudiants sénégalais de Chine demandent le rapatriement de leurs camarades de Wuhan Alors que le coronavirus gagne de plus en terrain, les étudiants sénégalais de Chine demandent le rapatriement de leurs camarades installés à Wuhan, l’épicentre de l’épidémie. « L’aide financière c’est bien, d’ailleurs, nous remercions l’Etat sénégalais pour ce geste, mais exigeons le rapatriement de nos camarades installés à Wuhan. Ce sont des Sénégalais et l’Etat a le devoir de garantir la sécurité de tous les Sénégalais », a déclaré leur porte-parole Bécaye Sissokho Ndiaye sur les ondes de la RFM.

