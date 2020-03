Coronavirus : nouveau cas suspect à Cap-Skirring, le personnel et les clients d’un l’hôtel en quarantaine Un nouveau cas suspect de coronavirus a été décelé, dans un hôtel de Cap-Skirring, en Casamance. Il s’agit d’un ressortissant français de 88 ans. Il a été isolé et mis en quarantaine, de même que sa femme, selon la Rfm. Par ailleurs, tout le personnel et les clients du réceptif ont été mis en quarantaine. Des prélèvements seront acheminés ce mardi matin à l’institut pasteur pour des tests selon la même source. Cela fait deux cas suspects à Cap Sikirring, après celui d’un autre ressortissant français qui avait embarqué, hier, dans le bateau Aline Sitoé Diatta.

