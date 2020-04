Coronavirus: plus de 2 951 personnes confinées au Sénégal Selon la Directrice de l’Action sociale, Dr. Arame Top Sène, plus de 2 951 personnes sont confinées, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Avril 2020 à 12:54 | | 0 commentaire(s)|

« Nous avons 2 951 personnes qui ont été confinées, compte non tenu de certaines localités comme Ziguinchor, Vélingara, Thiès, Popenguine, Mbour. Ça dépasse largement les 2951. Nous sommes en train d’appeler les sites pour avoir les chiffres exacts afin de pouvoir mettre à jour le total », a-t-elle, en effet, déclaré dans un entretien accordé à "L’Observateur".



Ces personnes confinées sont réparties entre 10 à 12 hôtels à Dakar. Dans certaines régions, ce sont des centres. A Louga, il y a 5 sites et un à Kédougou. Dans la région de Thiès, il y en a 3, à Ziguinchor 2 et un à Kaolack.

A Kaffrine, ce sont 64 personnes qui reviennent de voyage. A Goudiry, dans la région de Tambacounda, ce sont 1.851 confinés. Par ailleurs, a-t-elle indiqué, 500 nouveaux cas pourraient être confinés dans les prochains jours.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos