Coronavirus - quel avenir pour Hicham El Majhed ?

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Mars 2020 à 18:50 | | 0 commentaire(s)|





Sous contrat avec son club de l’Ittihad Tanger jusqu’en juin 2020, l’ancien d’Hassania ne sera effectivement plus sous contrat professionnel, lorsque la compétition reprendra au terme de l’épidémie.



Semble-t-il convoité par quelques clubs européens, le natif d’Agadir devra alors faire un choix important : prolonger son contrat avec Tanger pour terminer sa saison, ou bien partir dans une autre écurie sans conclure cet exercice 2019-2020.



Pour le moment 15e du championnat et premier relégable, Hicham El Majhed ne devrait de toute façon pas s’éterniser chez les champions 2018, lui qui aspire à une belle fin de carrière du haut de ses 29 printemps. Et si le joueur ne dispute que la deuxième division nationale, nul doute qu’il sera compliqué pour lui de prendre part à l’épreuve.



