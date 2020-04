Coronavirus : qui sont les sujets les plus à risque ? Le Covid-19 n’affecte pas de la même manière toutes les personnes infectées. Si certaines peuvent être porteurs du virus sans en développer les symptômes, d’autres sont plus susceptibles de développer des complications. Selon Corine Sagna, médecin urgentiste, qui s’est prononcée sur la Rfm, les personnes âgées de plus de 60 ans ou qui développent déjà certaines maladies comme le diabète, l’hypertension, des pathologies pulmonaires, des troubles respiratoires ou sujets à un tabagisme chronique, entre autres, ont plus de risques d’avoir des complications avec le Covid-19. Dans tous les cas, préviennent les médecins, les cas de succès en cas de difficulté respiratoire sont minimes, avec 30 à 40% dans les pays développés et encore moins dans des pays qui ont moins de moyens comme le Sénégal.

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Avril 2020 à 14:41 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos