Coronavirus: un Sénégalais rentré récemment de Wuhan, traqué par le ministère de la Santé Un Sénégalais serait rentré de Wuhan dernièrement pour regagner le Sénégal, selon la Rfm. C’est l’Agence nationale de l’aviation civile (Anacim), qui a alerté sur cette affaire et le ministère de la Santé serait à la traque de ce compatriote pour son suivi médical et éventuellement, son isolement. Pour rappel, le chef de l’Etat sénégalais a déclaré récemment que le Sénégal n’a pas les moyens de rapatrier les 13 étudiants sénégalais bloqués à Wuhan.

Mardi 11 Février 2020



