Coronavirus : un confinement total n’est pas exclu, selon Macky Sall Un confinement total n’est pas exclu si les contaminations, surtout issues de la transmission communautaire, continuent à se multiplier. C’est en tout cas, ce qu’a déclaré le président Macky Sall, hier, en marge de la cérémonie de chargement de la première partie de l’aide alimentaire destinée aux familles les plus démunies dans les régions.

« Les résultats obtenus dans la lutte contre le coronavirus sont satisfaisants, mais nous courrons un gros risque avec la contamination communautaire et le danger d’une contamination exponentielle. Si la situation le demande, nous allons aller vers une confinement total, si on ne respecte pas les consignes », a dit Macky Sall, appelant les autorités administratives à faire respecter de manière rigoureuse, les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence et du couvre-feu.

Le président de la République a également condamné l’attitude de certains sénégalais qui continuent à se rassembler dans les lieux publics.



