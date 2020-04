Coronavirus : un essai clinique avec 800 patients débute en France La recherche est au front pour chercher un vaccin au Covid-19 qui se propage dans le monde. En France, un essai clinique sur 800 patients, 3.200 en Europe, débute aujourd'hui dans les CHU de Lyon, Nantes et Paris. Quatre groupes de patients testeront différents médicaments, efficaces en laboratoire contre le virus.



Samedi 4 Avril 2020

Alors que la France vient de passer la barre symbolique des 100 morts en une journée (108 hier), un essai clinique de grande ampleur doit démarrer vendredi. Il suscite beaucoup d'espoirs car c’est l'étude européenne la plus avancée actuellement. Environ 800 patients, atteints du coronavirus, vont y participer en France dans les CHU de Lyon, Paris et Nantes. Au total, 3.200 personnes feront parti de cet essai en Europe. Les malades sont dans un état sévère. Ils vont tester différents médicaments qui, en laboratoire et dans un tube à essai, sont efficaces contre le Covid 19.

