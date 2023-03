Corps du pêcheur A. Mbengue repêché : Un drame à plusieurs versions

Certains habitants du quartier des pêcheurs racontent qu'il s’agit d’un meurtre qui serait commis par I. Ndiaye, capitaine d’une pirogue artisanale, sur un membre de son équipage en haute mer.



A en croire ces derniers, il a donné un violent coup à son jeune coéquipier qui est tombé avant d'être emporté par les grandes vagues de l'océan. Pourtant, d'autres personnes de Guet-Ndar soutiennent qu'il s’agit d’un simple accident qui se serait passé sur le grand bras du fleuve et non en haute mer.



Des propos que semble confirmer le chef du Service régional des pêches de Saint-Louis, Lamine Diagne. Pour ce spécialiste, si ce drame s’était produit en haute mer, on allait repêcher le corps vers Gandiole ou au large de Potou.



Pour El Hadj Malick Diop de la Commission pêche de Guet-Ndar, même si le capitaine de la pirogue a été arrêté par la police, le jeune A. Mbengue aurait été bousculé involontairement par un autre pêcheur, avant de tomber dans l'eau. Dans les grand-places de la langue de Barbarie, on raconte aussi que si l'affaire est mise au grand jour, c'est parce qu'un autre pêcheur a vendu la mèche aux limiers du commissariat de l'île.



Et c'est sur la base de ces informations que les policiers sont parvenus à appréhender le capitaine de la pirogue. En attendant que l'enquête élucide cette ténébreuse affaire, le corps sans vie de la victime a été repêché hier à hauteur du port polonais de l'Hydrobase et déposé à la morgue de l’hôpital régional de Saint-Louis

