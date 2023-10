Corps exhumé et brûlé à Kaolack / Le Khalife de Léona Niasséne s'indigne: "Cet acte ne peut en aucun cas, être justifié ni toléré" Le corps d’un homosexuel présumé a été exhumé puis brûlé à Léona Niassène. Dans un communiqué, le Khalife de Léona s'indigne et condamne cet "acte répréhensible qui a été commis à l'encontre d'un individu, dont nous n'avons aucune responsabilité sur sa vie privée".

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Octobre 2023 à 13:33 | | 0 commentaire(s)|

"En ma qualité de chef religieux et Khalife général de Léona Niasséne, je tiens à exprimer notre profonde indignation et notre condamnation catégorique de l'acte répréhensible qui a été commis à l'encontre d'un individu, dont nous n'avons aucune responsabilité sur sa vie privée.



Cet acte ne peut en aucun cas être justifié ni toléré. Nous souhaitons également informer l'opinion nationale et internationale, que Léona Niasséne n'est ni de près ni de loin impliqué dans cet acte odieux. Des informations erronées ont été relayées par des personnes dont les intentions nous sont inconnues, mais nous tenons à réaffirmer que notre communauté condamne toute forme de violence, d'intolérance et d'atteinte à la vie privée des individus. Le cimetière ne relève pas de la compétence de Léona Niasséne et il ne nous incombe, en aucun cas, de décider qui doit être inhumé ou non dans les cimetières.



Nous tenons à prendre l'opinion nationale et internationale à témoin, affirmant haut et fort que Léona Niasséne ne prône en aucune manière, un tel comportement. Notre foi est basée sur les enseignements de I'Islam, qui promeut la paix, la tolérance, la compassion et le respect des droits individuels. Nous condamnons toute interprétation déviante de notre religion qui justifierait de tels actes.



Nous appelons à l'unité, à la compréhension mutuelle, et à la préservation de la paix et de l'harmonie, au sein de notre communauté et dans le monde entier. Notre engagement envers la foi et les enseignements de l'Islam reste inébranlable et nous continuerons à œuvrer pour la promotion de ces valeurs fondamentales.



Que la paix et la sagesse d'Allah guident nos cœurs et nos actions.

Avec toute notre sincérité."







Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook