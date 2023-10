Corps exhumé et brûlé à Kaolack: Le procureur dénonce l’acte et annonce des poursuites contre les auteurs

Les auteurs de l’exhumation et de l’incendie du corps de C. F. sont avertis. Une enquête est déjà ouverte sur instruction du Procureur de la République. Ce dernier, à travers un communiqué, promet que les auteurs d’un tel acte seront traqués et livrés à la justice.



«Dans la soirée du 28 octobre 2023, nous avons été informé par le Commissaire Central de Kaolack que des individus non identifiés se sont présentés aux cimetières de Leona Niassène à la recherche de la tombe du défunt C. F. qui y avait été inhumé la veille. Ayant réussi à identifier sa tombe, ces individus ont tout simplement exhumé son corps, l’ont traîné au dehors avant de le brûler. Ces actes d’une extrême gravité, relevant de la barbarie, interpellent les autorités et ne peuvent rester impunis», lit-on.



Lequel document, précise qu’une «enquête est ouverte afin d’identifier les auteurs et engager, contre eux, les poursuites pénales prévues par la loi en la matière.



