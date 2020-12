Corps gras alimentaires : L’activité s’est contractée de 23,5% au troisième trimestre 2020

«Au cours du troisième trimestre 2020, la fabrication de corps gras alimentaires s’est contractée de 23,5% en variation trimestrielle. Ce repli est, d’une part, lié à la baisse de la production d’huile brute d’arachide (-72,1%) et de tourteaux (-72,1%) et, d’autre part, à l’arrêt de raffinage d’huile d’arachide du fait de l’insuffisance de graines d’arachide. Pour ce qui est de l’huile raffinée végétale, aucune production n’a été réalisée sur la période », renseigne la Dpee.



Par ailleurs, le troisième trimestre coïncide avec les travaux de maintenance des usines en vue de la préparation de la prochaine campagne. Sur une base annuelle, précise la Dpee, des baisses respectives de 61,8% et 38,8% de l’activité de la branche sont enregistrées au troisième trimestre 2020 et en cumul sur les trois premiers trimestres 2020.



La contraction de la production sur cette dernière période traduit le repli de la trituration (- 89,5%) et du

raffinage d’huile d’arachide (-85,6%), consécutif à une baisse de 66,4% du niveau des graines collectées (28 700 tonnes de graines d’arachide à fin septembre 2020 contre 85 361 tonnes un an plus tôt).



Par ailleurs, les importations d’« huiles et graisses animales et végétales » ont progressé de 31,9% sur les neuf premiers mois 2020. S’agissant des ventes locales d’huile raffinée d’arachide, elles se sont contractées de 83,3% sur la période. En revanche, 2 991 tonnes d’huile raffinée végétale ont été vendues sur le marché local tandis qu’aucune vente n’a été réalisé un an plus tôt.

