Corruption dans l’athlétisme : Le procès de Lamine Diack s’ouvre aujourd’hui

Le procès de Lamine Diack, s’ouvre ce lundi à Paris devant la 32 ème chambre correctionnelle L’ancien président de la Fédération internationale d’athlétisme (Iaaf), est accusé de corruption et de blanchiment d'argent dans le cadre du scandale du dopage en Russie.



Arrêté et assigné à résidence à Paris depuis novembre 2015, Lamine Diack fait face à la justice française aujourd’hui meme. Cette dernière l'accuse d'avoir accepté des paiements de plus de 3 millions d'euros pour couvrir des tricheries.



Des accusations qui sont niées par l'ancien patron de la structure gouvernante de l'athlétisme mondial.

