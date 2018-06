Corruption dans l'attribution des JO de Rio: Pelé et Lula "lavent à grande eau" Lamine Diack

Accusé d’avoir reçu de l’argent en contrepartie de son soutien à Rio pour l’organisation des JO-2016, Lamine Diack peut compter sur les témoignages de Edson Arantes do Nascimento dit Pelé et de l’ancien président Lula Da Silva. Ces derniers, selon le journal "Les Echos" ont été interrogés par le juge en charge de cette affaire, et ils ont tous les deux ont nié la connaissance d’un programme d’achats de votes monté par les officiels brésilien pour garantir le choix de Rio de Janeiro.



Pelé faisait partie d’une délégation brésilienne qui s’est rendue en octobre 2009 à Copenhague pour défendre la candidature du Brésil. « Je n’ai jamais eu de conversation dans laquelle l’ont parlé de paiement illicite. Je me souviens qu’il était Sénégalais et qu’il était passionné par le Brésil, le football et Pelé », a déclaré l’icône du football brésilien. « Je n’ai jamais eu de contact avec eux ou leurs familles », a-t-il ajouté.



L’ancien président brésilien, Luiz Inacio Lulz Da Silva qui faisait partie également partie de cette délégation à Copenhague, a témoigné dans sa cellule de Curitiba où il purge une peine de 12 ans de prison, dans une affaire de corruption séparée. «Je n’ai jamais entendu parler de négociations illégales et je regrette qu’une plainte ait été déposée.»



Interrogé sur le soutien de l’Afrique au Brésil pour l’obtention des JO-2016 ? Lula a laissé entendre que le choix est naturel: «J’ai affirmé que durant mon règne, j’ai voyagé 34 fois en Afrique, visité 29 pays et ouvert 19 ambassades en Afrique. Donc nous avons une relation saine avec les Africains.»

