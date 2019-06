Corruption de patrons de presse: le Palais et des patrons de presse vont saisir la justice !

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Juin 2019 à 12:40

En plus de l’enquête sur les permis d’exploitation octroyés à Petro-Tim, la Police va aussi enquêter sur une affaire rocambolesque révélée par un journal de la place.



« L’Exclusif », pour ne pas le citer, a rapporté dans son édition du jeudi, que "le député Farba Ngom avait été désigné par des proches du Président Macky Sall, pour corrompre certains patrons et journalistes influents, afin de stopper des attaques de l'opposition" dans l’affaire du scandale pétrolier.



A en croire «L’As», beaucoup de patrons de presse qui n’ont pas vu la couleur de cet argent, ont saisi le Palais pour en avoir le cœur net. Ce qui a eu le don de susciter une grosse colère tant du côté du pouvoir que chez les patrons de presse.



Citant des sources proches du Palais, le journal informe que l’auteur de cette information pourrait être convoqué devant les limiers, pour apporter la preuve de ses écrits.

