« Corruption » des propos d’Aly Ngouille Ndiaye : L’APR condamne la « campagne de dénigrement orchestrée par l’opposition » contre le ministre de l’Intérieur L’Alliance pour la République (APR) a condamné avec la dernière énergie, la « campagne de dénigrement orchestrée par l’opposition et destinée à corrompre le propos du Ministre de l’Intérieur, sur la dimension de son engagement militant ».

L’Alliance pour la République (APR) s’étonne de toute cette campagne de dénigrement orchestrée par l’opposition et destinée à corrompre le propos du Ministre de l’Intérieur, sur la dimension de son engagement militant.



En réalité, le propos du Ministre traduit un message fort en direction des citoyens sénégalais, au premier rang desquels les Républicains, les responsables politiques de l’APR et des partis alliés qui doivent se mobiliser durant cette phase de révision des listes électorales pour l’inscription des électeurs, afin de réélire, dès le premier tour, notre candidat, le 24 février 2019.



Toute autre interprétation n’est qu’illusion tactique vaine, destinée à tromper le peuple, qui fera son choix en toute conscience.



En accord avec la majorité présidentielle, l’Alliance pour la République (APR) appelle tous les membres de la Coalition victorieuse Benno Bokk Yakaar, les patriotes et démocrates sénégalais à accompagner le Président Macky Sall dans sa volonté manifeste de mettre en œuvre, et de manière hardie, les conclusions dudit rapport.



Il s’agit là, d’une preuve éclatante que la dynamique de réforme engagée par le Président Macky Sall est en marche depuis l’adoption, par référendum le 20 mars 2016, de la nouvelle constitution.



Et personne ne nous déviera de cette trajectoire institutionnelle, utile à la consolidation de notre démocratie.



L’Alliance Pour la République (APR) approuve sans réserve les conclusions consignées dans le rapport du Cadre de concertation sur le processus électoral, qui attestent, avec authenticité et expertise, de la fiabilité de notre dispositif électoral ; confirmant et confortant en même temps, le positionnement démocratique de notre pays à l’échelle mondiale.



S’inscrivant en droite ligne du satisfecit décerné par le Président Macky Sall à l’issue du Conseil des ministres du 28 février 2018, l’APR appelle les acteurs politiques et la société civile à faire prévaloir le sens des responsabilités et l’intérêt supérieur de la nation, durant la phase de mise en œuvre du consensus qui a marqué les concertations.



A cet égard, l’Alliance pour la République (APR) tient à rappeler que la maturité du modèle démocratique sénégalais ne saurait souffrir de contestation légitime et sérieuse ; parce qu’il a été construit autour d’un dialogue positif au service exclusif du peuple sénégalais.



A cet effet, l’APR est consciente que la consolidation de notre démocratie devrait faire l’économie de tentative de harcèlement médiatique, de stratégie de suspicion infondée en matière électorale, qui constituent la marque de fabrique d’une opposition en panne politique depuis le 25 mars 2012.



Fait à Dakar, le 1er mars 2018

Seydou Guèye

