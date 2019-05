Corruption présumée à la Daf: Aly Ngouille Ndiaye active la Dic Aly Ngouille Ndiaye a ordonné une enquête en profondeur dans les services de son département pour secouer le cocotier de l’Intérieur. Selon le journal Kritik parcouru par leral.net, c'est au niveau de la Daf où pèsent plusieurs accusations de corruption dont la dernière met en cause le service de délivrance des cartes d’identité nationale.



Le ministère de l’Intérieur adonné des instructions à la police judiciaire pour qu’une enquête soit ouverte» afin de tirer au clair les accusations de corruption portées contre des agents de la Direction de l’autonomisation du fichier (DAF). La révélation est de Fiacre Badiane, le tout nouveau patron de la DAF qui prévient que suite à l’affaire du Sénégalo-Suisse nommé Aiman Steiner, qui affirme avoir avancé la somme d’un million pour la confection de cartes d’identité nationales, pour lui et sa sœur, la tutelle a instruit une procédure d’enquête pour savoir les tenants et aboutissements de cette affaire.

Cette affaire très sensible intervient après la sortie officielle du chef de l’Etat sur l’assainissement de la procédure d’octroi des papiers officiels. En effet,

c’est au niveau des passeports diplomatiques, puis ceux de la Cedeao que des soupçons ont été évoqués et que pour couper court à tout trafic, l’Etat avait décidé, en plus de l’arrêt de la production courante, la confection d’un autre passeport sécurisé. Cette décision jugée salutaire avait poussé la curiosité à voir comme se déroulent les délivrances au niveau des autres structures chargées de la confection des documents officiels. Pour ce qui est de la carte d’identité dite biométrique, l’octroi tarifé pousse certains demandeurs a contourné la procédure ou écourter les délais.

Comme pour la confection d’un passeport qui relève d’un parcours de combattant avec le rabat sur une agence de téléphonie qui fixe un rendez-vous au demandeur, plusieurs stratégies sont utilisées dont le plus fréquent est le graissage, communément appelé pourboire afin de bénéficier en priorité du service, ce qui ouvre la porte à toute forme de fraude.

