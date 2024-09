Corruption présumée d’un policier : Le «yoolé» de Guy Marius salué par le ministère de l’Intérieur Nouvelle surprenante, relayée par le journal Bes Bi, un policier aurait été pris ou piégé en flagrant délit de corruption ! Et c’est le premier gros poisson qui a mordu à l’hameçon de la lutte contre la corruption. Il s’agit d’un policier qui a été dénoncé par le député activiste Guy Marius Sagna et que les services de Jean Baptiste Tine ont salué.

«Le ministère de l’Intérieur et de la sécurité publique remercie l’honorable député Guy Marius Sagna pour avoir signalé un acte de corruption impliquant un policier. Une enquête est en cours pour identifier les personnes en cause et appliquer les sanctions nécessaires le cas échéant», a posté le ministère.



Avant d’ajouter : «Nous restons fermement engagés contre la corruption et invitons les citoyens à signaler de tels actes sur notre ligne dédiée.»



Sur les faits, un chauffeur de taxi aurait remis de l’argent à un agent de la circulation à hauteur du pont de l’émergence ce jeudi dernier. Malheureusement pour lui, c’était devant un témoin clé ! Affaire à suivre !



