Cos-Pétrogas: Ousmane Ndiaye rattrapé par une affaire de conflit d’intérêts

Vendredi 14 Juin 2019



C’est à se demander si certains Sénégalais ont un problème avec la transparence. Alors qu’il est beaucoup question de conflit d’intérêts dans l’affaire dite du « scandale à 10 milliards de dollars » où le petit frère du président de la république est englué jusqu’au cou, une autre affaire pas du tout catholique, fait jaser dans les salons huppés de la capitale. De quoi s’agit-il ?

D’après Le Témoin, le patron du Comité d’orientation du Pétrole et du gaz (Cos-Pétrogas), bras séculier de l’Etat dans ce secteur stratégique, l’honorable Ousmane Ndiaye, assurerait en parallèle les fonctions de président du Conseil d’administration de la société « Oryx Sénégal » .



Autrement dit, d’une société qu’il est chargé de contrôler. C’est comme si le patron de l’Artp était en même temps le Pca de la Sonatel ou de Tigo ! Mieux, les bureaux qu’il occupait jusque récemment en tant que patron du Cos-Pétrogaz, étaient tout simplement ceux d’Oryx-Sénégal. La transparence a décidément tourné le dos dans le secteur pétrolier et gazier sénégalais.

