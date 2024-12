Côte d’Ivoire : Baisse de 73,76% du résultat net de la société EVIOSYS PACKAGING SIEM en 2023.

Selon les états financiers vérifiés et certifiés par les Commissaires aux comptes de la société, ce résultat net s’est établi à 1,012 milliard FCFA contre 3,857 milliards FCFA en 2022, soit une contraction de 2,845 milliards FCFA.



De son côté, le chiffre d’affaires enregistre une baisse de 1,728 milliard FCFA à 27,874 milliards FCFA contre 29,602 milliards FCFA en 2022.



Les achats de matières premières et autres achats se sont repliés de 8 millions à 14,269 milliards FCFA. De même les transports baissent de 23 millions FCFA à 345 millions FCFA. Le même constat est à faire concernant les services extérieurs qui se replient de 75 millions FCFA à 2,116 milliards FCFA.



La valeur ajoutée a baissé de 1,288 milliard, passant de 6,261 milliards FCFA en 2022 à 4,973 milliards FCFA en 2023.



Concernant le résultat brut d’exploitation, il a enregistré une baisse de 38% à 2,318 milliards FCFA contre 3,738 milliards FCFA en 2022. Quant au résultat d’exploitation, il a connu une contraction de 55,21% à 1,460 milliard FCFA contre 3,260 milliard FCFA en 2022.



Oumar Nourou





Source : https://www.lejecos.com/Cote-d-Ivoire-Baisse-de-73...

