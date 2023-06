Côte d’Ivoire : Hausse de 1,1% de la production industrielle en avril 2023.

<<Cette croissance de la production industrielle en volume est imputable à la bonne tenue des activités des industries extractives (+8,2%) et à la hausse de 12,2% des activités des industries de production et de distribution d’électricité, de gaz et d’eau>>, note l’INS.



Toutefois, sur la même période, le secteur manufacturier affiche un creusement de 2,9% du volume de la production, en raison d’une chute des activités des branches Activités de fabrication de textiles (-44,3%) et Fabrication de produits alimentaires (-4,3%).

Comparativement à la même période de l’année 2022, le volume de la production industrielle de la Côte d’Ivoire a augmenté de 5,3% sur les quatre (4) premiers mois l’année 2023. Cette tendance haussière découle, principalement, de la performance des industries manufacturières (+4,6%) et des industries extractives (+5,7%), en raison d’un accroissement du volume de production dans les branches Raffinage pétrolier, cokéfaction (+23,8%) Fabrication de produits alimentaires (+5,2%) et Extraction de minerais métalliques (+12,2%).



L’INS signale que les industries de production et de distribution d’électricité, de gaz et d’eau enregistrent une croissance à hauteur de 10,8%.



Oumar Nourou

Le volume de la production industrielle de la Côte d’Ivoire a enregistré une hausse de 1,1% en avril 2023, par rapport au même mois de l’année 2022, a annoncé l’Institut National de la statistique (INS).Source : https://www.lejecos.com/Cote-d-Ivoire-Hausse-de-11...