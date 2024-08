Côte d’Ivoire : La société Solibra va réduire fortement la valeur nominale de ses actions le 11 septembre 2024.

La résolution qui a été proposées en ce sens par le Conseil d’Administration stipule « l’Assemblée, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes, décide par application des dispositions de l’article 387 de l’Acte Uniforme révisé relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Économique, de réduire la valeur nominale des actions de la Société, pour la ramener de leur valeur actuelle de 2.500 F.CFA à un montant de 250 F.CFA. » Le nombre d’actions de la Société sera donc porté de 1.646.084 à 16.460.840, les actions nouvellement créées seront attribuées aux actionnaires à raison de dix actions nouvelles pour une action ancienne.



Au titre toujours des résolutions proposées par le Conseil d’Administration, il y a le fait que tout actionnaire pourra participer et voter à toute future assemblée, à distance, par visioconférence ou autre moyen de télécommunication.



Le capital social de la société a été maintenu au même montant soit 4 115 210 000 FCFA.



