Côte d’Ivoire : La valeur des exportations de biens a atteint 10.166,1 milliards FCfa en 2022

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Mai 2024 à 17:17 | | 0 commentaire(s)|

Cette évolution est due à la progression, en valeur, des ventes de produits transformés du pétrole (+130,1%), du pétrole brut (+63,4%), de l'huile de palme (+60,8%), du caoutchouc (+35,9%), de l’or non monétaire (+25,4%), et du cacao transformé (+16,9%).



Dans le rapport intitulé ‘’Balance des paiements et position extérieure globale de la Côte d'Ivoire – 2022’’, la Banque centrale fait savoir cette évolution est consécutive à la hausse des quantités et des prix de ces biens.



Le document rapporte que les statistiques douanières relatives au commerce général révèlent une baisse progressive, depuis 2020, de la proportion des exportations de la Côte d’Ivoire en produit primaire. En effet, les exportations se sont composées, en 2022, de produits primaires à hauteur de 60,2% contre 67,0% en 2021.



Quant aux produits transformés, les données rendues publiques par l’institut d’émission des huit pays de l’Uemoa renseignent qu’ils sont à concurrence de 39,8%, en 2022, après 33,0% en 2021.



Les produits primaires sont dominés par ceux issus de l'agriculture industrielle et d'exportation (68,9% en 2022, contre 75,2% en 2021) et les produits miniers (30,3% en 2022, après 24,1% en 2021).



Concernant les produits transformés, ceux de la première transformation demeurent prépondérants. Ils constituent 47,4% des ventes des produits transformés en 2022.



Toutefois, la même source indique que les produits manufacturés progressent pour atteindre 46,6% des produits transformés en 2022, après avoir atteint 37,5% en 2021 et 34,7% en 2020.



Bassirou MBAYE







Source : En 2022, les exportations de biens (base balance des paiements) de la Côte d’Ivoire sont ressorties à 10.166,1 milliards, après 8.495,6 milliards un an plus tôt, soit une hausse de 19,7%. L’information est de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (Bceao).Source : https://www.lejecos.com/Cote-d-Ivoire-La-valeur-de...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook