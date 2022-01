Côte d’Ivoire : Le Pib réel ressort à 2,0% en 2020, après 6,2% en 2019

Dans ce contexte, la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest indique qu’après un solde global positif de 477,7 milliards de francs Cfa un an plus tôt, les paiements extérieurs se sont soldés, en 2020, par un excédent de 607,0 milliards de francs Cfa.

Toutefois, l’institution souligne que la balance des transactions courantes a enregistré un déficit de 1.136,4 milliards, soit -3,2% du Pib, après celui de 790,3 milliards (-2,3% du Pib), en relation avec, d’une part, l’augmentation des déficits des services et des revenus et, d’autre part, la diminution de l’excédent structurel de la balance commerciale des biens.



En effet, il est déclaré que le solde excédentaire de la balance des biens a baissé de 7,0%, en lien avec le repli, en valeur, des exportations (-204,4 milliards ; -2,8%) plus fort que celui des importations (-74,4 milliards ; -1,3%). Selon la Bceao, les exportations ont fléchi principalement en raison du retrait, en valeur, des ventes du pétrole brut (-51,5%), du café vert (-45,6%), des produits finis du pétrole (-38,3%) et des fibres de coton (-22,2%).



Quant aux importations, elles se sont contractées du fait, surtout, de la diminution de la valeur des achats de produits finis du pétrole (- 19,3%), du pétrole brut (-5,1%) et des biens intermédiaires (- 4,4%).



Le déficit des services s’est creusé de 5,7% en 2020



La Bceao note, dans la foulée, que le déficit des services, en Côte d’Ivoire, s’est creusé de 5,7% en 2020, en relation avec la baisse des services fournis à l’extérieur plus forte que celle des prestations reçues. Le poste des voyages a été le plus touché, avec un repli des recettes de plus de 63,6% par rapport à 2019, en raison des restrictions sanitaires décidées du fait de la Covid-19.



S’agissant du déficit du revenu primaire, il s’est aggravé de 7,8%, en passant de 985,8 milliards en 2019 à 1.062,8 milliards en 2020, du fait principalement de l’augmentation des intérêts payés sur la dette publique. Quant au revenu secondaire, son déficit s’est accru de 19,2% par rapport à 2019. Cette aggravation est liée, d’une part, à la baisse des aides budgétaires reçues par l’Administration publique et, d’autre part, à la progression des transferts personnels, principalement ceux émis par les travailleurs migrants.



Pour ce qui est du solde positif du compte de capital, il s’est réduit de 4,6%, du fait de la baisse des dons projets reçus par l’Administration publique au cours de l’année 2020. Le compte financier enregistre des entrées nettes de capitaux plus importantes que celles de l’année 2019, en relation avec la progression des montants reçus au titre des investissements de portefeuille, avec notamment la mobilisation d’eurobonds par l’Administration publique. Par contre, la Bceao relève enfin que les investissements directs étrangers et les autres investissements ont connu une baisse par rapport à l’année 2019.

