Côte d’Ivoire : Le résultat net de la société Filtisac progresse de 1904% en 2023.

Il ressort en effet de ces états financiers un résultat net après impôts de 3,075 milliards FCFA contre 153,483 millions de FCFA en 2022.



Durant la période sous revue, Filtisac a vu son chiffre d’affaires régresser de 15,94%, passant de 45,464 milliards de FCFA en 2022 à 38,214 milliards de FCFA.



Concernant les charges de la société, on note une augmentation de 1,158 milliard des achats de marchandises qui se situent à 1,616 milliard FCFA contre 2,774 milliards FCFA en 2022. Dans la même mouvance, les achats de matières et autres achats connaissent une baisse de 2,427 milliards FCFA, passant de 26,422 milliards FCFA en 2022 à 23,995 milliards FCFA un an plus tard.



De leur côté, les services extérieurs augmentent légèrement de 244 millions, se situant à 3,488 milliards de FCFA contre 3,244 milliards de FCFA un an auparavant.



Dans l’ensemble, les charges de la Filtisac ont enregistré une diminution de 2,668 milliards, passant de 38,406 milliards FCFA en 2022 à 35,738 milliards FCFA en 2023.



La valeur ajoutée a progressé de 22,71%, s’élevant à 8,477 milliards FCFA contre 6,908 milliards FCFA en 2022.



Pour sa part, l’excédent brut d’exploitation connait une augmentation de 156,61% avec un solde passant de 1,157 milliard FCFA en 2022 à 2,969 milliards FCFA en 2023.



Quant au résultat d’exploitation, il est ressorti bénéficiaire de 1,601 milliard contre un déficit de 203,064 millions de FCFA en 2022.

Oumar Nourou

Source : https://www.lejecos.com/Cote-d-Ivoire-Le-resultat-...