Côte d’Ivoire : Les actionnaires de la société Filtisac privés de dividendes pour la seconde année consécutive

C’est ce qui ressort d’une des résolutions du Conseil d’Administration de cette entreprise à l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) prévue pour le 22 juin 2023.



En 2021, cette décision se justifiait par la perte de 1,276 milliard de FCFA enregistrée par la société. Pour l’exercice 2022, bien que la société Filtisac ait réalisé un résultat net après impôts de 153,483 millions de FCFA, le Conseil d’Administration a proposé à l’AGO d’affecter le bénéfice de 2022 au report à nouveau qui passe de 1,160 milliard de FCFA en 2021 à 1,007 milliard de FCFA.

Durant la période sous revue, Filtisac a vu son chiffre d’affaires progresser de 10%, s’établissant à 45,464 milliards de FCFA contre 41,473 milliards de FCFA en 2021.

Concernant les charges de la société, on note une hausse de 69% des achats de marchandises à 2,774 milliards de FCFA contre 1,645 milliard de FCFA en 2021. En revanche, les achats de matières et autres achats connaissent une régression de 8,259 milliards de FCFA à 26,422 milliards de FCFA contre 34,681 milliards de FCFA en 2021.



De leur côté, les services extérieurs augmentent légèrement de 123 millions, passant de 3,121 milliards de FCFA en 2021 à 3,244 milliards de FCFA un an plus tard.

Dans l’ensemble, les charges de la Filtisac ont enregistré une légère diminution de 3,06% à 38,406 milliards de FCFA contre 39,620 milliards de FCFA en 2021.

La valeur ajoutée a progressé de 13%, s’élevant à près de 7 milliards de FCFA contre 6,120 milliards de FCFA en 2021.



Pour sa part, l’excédent brut d’exploitation connait une augmentation de 73% avec un solde de 1,157 milliard de FCFA contre 670 millions de FCFA en 2021.



Du fait d’une dotation aux amortissements et provisions de 2,908 milliards de FCFA et de reprises de provisions de 1,547 milliard de FCFA, le résultat d’exploitation ressort déficitaire de 203,064 millions de FCFA contre -1,048 milliard de FCFA au terme de l’exercice 2021.



Au 31 décembre 2022, la société Filtisac affiche un résultat financier de 982,869 millions de FCFA contre 215,573 millions de FCFA en 2021. Ce qui lui permet de dégager un résultat des activités ordinaires de 779,803 millions de FCFA contre - 883,001 millions en 2021.

Oumar Nourou

Source : https://www.lejecos.com/Cote-d-Ivoire-Les-actionna...