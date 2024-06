Côte d’Ivoire : Progression de 8,29% du résultat net de la Compagnie ivoirienne d’électricité en 2023.

Ce résultat en question s’est élevé à 10,633 milliards FCFA contre 9,819 milliards FCFA en 2022.



Le chiffre d’affaires a, de son côté, augmenté de 19,363 milliards, passant de 238,854 milliards de FCFA en 2022 à 257,217 milliards de FCFA un an plus tard.



Au niveau des charges de la société, les autres achats se réduisent à 79,654 milliards contre 81,819 milliards en 2022. Il en est de même des transports qui dégagent un solde de 1,224 milliard FCFA contre 1,654 milliard FCFA en 2022. Par contre, les services extérieurs se sont rehaussés à 83,368 milliards FCFA alors qu’ils se situaient à 76,011 milliards FCFA un exercice plus tôt.



En ce qui le concerne, la valeur ajoutée de la CIE connait une hausse de 6% avec un niveau de 93,869 milliards FCFA contre 88,621 milliards FCFA en 2022.



Les charges de personnel se sont accrues de 4,970 milliards à 64,787 milliards FCFA.



Quant à l’excédent brut d’exploitation, il a augmenté de 278 millions, s’élevant à 29,082 milliards FCFA contre28,804 milliards FCFA à l’issue de l’exercice 2022.



Un accroissement 782 millions est noté pour ce qui est du résultat d’exploitation qui se situe à 16,459 milliards FCFA contre 15,677 milliards FCFA en 2022.

