Côte d'Ivoire: le "coup" que prépare Guillaume Soro, ce que "sait" Alassane Ouattara Entre le Président sortant Alassane Ouattara et son principal opposant qui n'est pas d'ailleurs reçu, Guillaume Soro, c'est la guerre des mots. Le premier accuse le second de préparer un coup d’état.

Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Octobre 2020 à 05:58 | | 0 commentaire(s)|

Guillaume Soro a toujours revendiqué et regretté une éventuelle non tenue de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire à cause des agissements du Président Ouattara qui décide de qui va va participer ou non.



Ce qui a énervé Soro et après la sortie de Ouattara sur une probable libération de Laurent Gbagbo, pour qu'il retourne au bercail, il est certain de ce qu'il avait dit il y a quelques semaines.





« Je vous l’avais dit, qu’il n’y aurait pas d’élections en Côte d’Ivoire le 31 octobre 2020. Certains m’ont moqué. Mais Ado vient de me confirmer et de me donner raison. »



Cependant, Alassane Ouattara est sûr d'une chose. A l'en croire, Guillaume Soro préparerait un coup d'état. "Il sait que j'ai des preuves...", a-t-il dit.



Après le Nigeria, la Guinée, la Côte d'Ivoire se prépare à vivre des journées sombres si la tension entre les deux hommes n'est pas désamorcée.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos