Côte d’Ivoire : le patron de la BCEAO Koné Tiémoko Meyliet prend la vice-présidence, Patrick Achi reconduit à son poste

J’ai porté mon choix sur Tiémoko Meyliet Koné pour exercer les fonctions de Vice-président. C’est un technocrate hors pair, un brillant économiste, un homme compétent et travailleur.

Désormais, le Banquier devient le deuxième vice-président de l’histoire de la Côte d’Ivoire, après Daniel Kablan Duncan. Ce dernier, nommé en 2017, avait démissionné en 2020, laissant le poste vacant depuis lors.



« J’ai porté mon choix sur Tiémoko Meyliet Koné pour exercer les fonctions de vice-président. C’est un technocrate hors pair, un brillant économiste, un homme compétent et travailleur », a souligné Alassane Ouattara dans son discours. Et d’ajouter : « Le vice-président Tiémoko Meyliet Koné a fait la preuve de ses qualités personnelles et professionnelles à toutes les hautes fonctions qu’il a occupées dans l’administration publique, dans le Gouvernement ivoirien et à l’extérieur de la Côte d’Ivoire ».



Dans le sillage de cette annonce, l’Agence Ecofin a également appris la reconduction du Premier ministre ivoirien Patrick Achi, à son poste. Bien qu’Alassane Ouattara n’ait pas officiellement annoncé cette décision dans son discours, le président du Congrès, Jeannot Ahoussou-Kouadio, a confirmé l’information devant les membres du parlement, tout en précisant qu’un décret officialisant l’information sera publié « incessamment ».



Cette annonce intervient une semaine après la démission surprise de l’ancien gouvernement. A l’issue du dernier Conseil des ministres, qui s’est tenu le mercredi 13 avril dernier, Alassane Ouattara avait en effet annoncé avoir accepté la démission de Patrick Achi et de son gouvernement. Cette démission avait été alors présentée comme une mesure destinée à réduire le train de vie de l’Etat et le dirigeant avait indiqué qu’il nommerait un nouveau Premier ministre cette semaine, avec la mission de proposer un gouvernement « restreint ».



Désormais reconduit, Patrick Achi devrait proposer dans les prochains jours un gouvernement de 30 membres. Dans la logique de sa reconduction, certains observateurs s’attendent à voir revenir des membres du gouvernement précédent, et à voir fusionner plusieurs ministères.

