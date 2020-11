Côte d'Ivoire: malgré la rencontre Ouattara/Bédié, Guillaume Soro écarte le "3ème mandat" La rencontre entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié qui fait suite à plusieurs mois de tensions politiques et sociales, porte en elle des espoirs de paix et de réconciliation nationale. Cela passe bien entendu par la case compromis entre les différents acteurs de la vie politique ivoirienne.

Cependant, Soro Kigbafori Guillaume, président de Générations et peuples solidaires (GPS) ne semble pas l’entendre de cette oreille.



L’ancien président de l’Assemblée nationale reste campé sur sa position contre son ancien mentor. En effet, l’ex Secrétaire général des Forces nouvelles qui est aujourd’hui en exil en France, persiste dans la contestation du nouveau mandat présidentiel d’Alassane Ouattara.



« Nous voulons la démocratie en Côte d’Ivoire. Pas de 3ème mandat en Côte d’Ivoire. Et nous vaincrons! », peut-on lire sur son compte twitter.



Soro Guillaume soutient sa publication avec l’article 55 de la Constitution qui limite le nombre de mandat présidentiel à deux.

