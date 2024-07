Coup de balai sur tout le pays : Sonko explique la «vraie» histoire et qu’un vieux a dit à Bassirou Diomaye Faye Durant toute la campagne présidentielle, le candidat de la Coalition «Diomaye Président» avait par devers lui un balai. Pour dégager un régime. Mais d’autres considéraient aussi que c’était un objet mystique. Dans son édition d’hier, le quotidien Bes Bi est revenu sur le Coup de balai sur tout le pays et ce que Ousmane Sonko explique la «vraie» histoire et qu’un vieux a dit à Bassirou Diomaye Faye

C’est à Fatick que l’enfant de Ndiaganiao a choisi de brandir ce cadeau qu’il tient d’un vieux «Aguène» (Diola) étant, lui, un «Diambogne» (Sérère). Il dira que le vieux lui a dit, en lui tendant le balai, «de nettoyer le Sénégal», ce qu’il compte faire, s’il est élu au soir du 24 mars 2024, avec beaucoup de passion, disait-t-il.



Près de deux mois après son élection, à la veille du lancement de la journée de nettoyage dénommée «Set-Setal Sénégal», le Premier ministre Ousmane Sonko est revenu sur l’histoire du balai de son candidat en campagne électorale. Une histoire jamais racontée.



«Je vais révéler aujourd’hui l’histoire du balai. Lorsque nous avions clôturé notre meeting de campagne à Bignona tard dans la nuit, un vieil homme d’un âge très avancé a été guidé vers notre voiture, Président Diomaye et moi.



Et il m’a demandé de dire au candidat que les populations d’un village du nom de Diégoune se sont réunis et ont prié pour lui avant de lui remettre le balai pour qu’il fasse le nettoyage une fois au palais. De balayer tout le Palais, le Sénégal et toute l’Afrique. C’est pourquoi le Président tient énormément à ce balai… C’est ça le volet symbolique», a-t-il raconté.



Mais pour lui, «dans le domaine de la gouvernance, de la justice il faut également utiliser le balai afin de nous débarrasser de tout ce qui plombait le développement du pays», a ajouté Sonko nous dit Bes Bi



