Coup de chapeau: Le gouvernement de Sonko distingué !

A l’image du « Wanted », du « Coup de Sabot » et du fameux « Al Khayri », le « Coup de Chapeau » est une vieille rubrique du « Témoin » née en 1990 au moment du lancement de l’hebdomadaire ancêtre de votre quotidien préféré. Le « Coup de Chapeau », comme son nom l’indique, était destiné à rendre hommage aux personnes qui s’étaient distinguées par leurs propos, leurs écrits ou leurs actions, qui avaient accompli un exploit ou suscité l’admiration du public. Justement, il y a de quoi dépoussiérer cette vieille rubrique pour la décerner au gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko. Intransigeant dans la mise en demeure pour l’application rigoureuse des nouveaux tarifs, le Gouvernement a poussé le tout puissant bataillon financier des meuniers à capituler sans conditions.



Pour « Le Témoin » quotidien, les producteurs de farine doivent s’estimer heureux d’avoir échappé provisoirement à une traque fiscale. Ou alors à un raid de la police des prix dans les minoteries. Toujours est-il que le communiqué laconique du président de l’Association des meuniers industriels, Claude Demba Diop, fait rire sous cape. Surtout là où il dit que la médiation de Baïdy Agne aurait permis de décanter la situation. Médiation avec qui ? Et pour qui ? Vraiment, les meuniers prennent les Sénégalais pour des demeurés. Car l’Etat n’a jamais négocié l’ordre public, pardon l’ordre « tarifaire ». Il a mis en demeure et les meuniers ont capitulé, c’est tout !



