Coup de filet de la gendarmerie à Ourossogui: Plus de 200 kg de chanvre indien saisis, 1 individu arrêté, 2 autres en fuite Dans la nuit du 23 au 24 décembre 2020, la gendarme à travers sa brigade mixte Ourossogui, a opéré un joli coup de filet. C’est plus précisément au village de Thiankhogn Hirey.

Trois individus avaient à bord de leurs motos, plusieurs sacs remplis de l’herbe qui tue. Dans son intervention la gendarmerie a saisi de 200 kg de chanvre indien et les trois motos, genre Jakarta, qui transportaient la drogue.



Toujours dans ce cadre, ils ont pu alpagué un des trois trafiquants, mais les deux autres ont réussi à pendre la fuite. Avec nos braves pandores à leurs trousses, l’enquête ne fait que démarrer…



Une affaire à suivre….





