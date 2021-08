Coup de filet des pandores: Saisie de faux billets de banque d’une valeur de 860 000 FCfa Les hommes du colonel Mbengue ont démantelé un réseau de trafiquants de faux billets de banque au quartier MTOA de Keur Massar. A ce propos, les gendarmes ont saisi 860 000 FCfa en fausses coupures de 10 000, ainsi que des imprimantes multifonctions et ordinateurs portables servant à la contrefaçon.

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Août 2021 à 09:17 | | 0 commentaire(s)|

Selon « L’As » qui partage l’information, pour le succès de l’opération, le commandant de la Légion Ouest n’a pas lésiné sur les moyens. Le colonel Mbengue a déployé 275 gendarmes des unités territoriales et mobiles de Dakar, afin de lutter contre les agressions et mettre un coup d’arrêt à la recrudescence du trafic de chanvre indien.



Il a fait aussi appel à la LGI, au Groupe d’Intervention de la Gendarmerie Nationale (GIGN) et au groupe Cynophile.



En tout cas, le Haut commandement de la gendarmerie nationale compte intensifier ce type d’activités opérationnelles, dans tous les secteurs relevant de sa compétence, pour installer la peur dans le camp des délinquants et restaurer la sécurité et la confiance des populations.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos