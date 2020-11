Coup de folie d’un jaloux : Largué par sa petite amie, un commerçant l'asperge d’acide La Police de Wakhinane-Nimzaat a interpellé le commerçant Mor. S pour coups et blessures volontaires (Cbv). Il est reconnu coupable d’avoir aspergé son ex-copine d’acide, suite à une crise de jalousie.

Un jargon dit souvent que la crise de jalousie, surtout amoureuse, est dangereuse. Elle peut conduire la personne à commettre des fautes graves. C’est le cas du commerçant nommé Mor.S, âgé de 29 ans qui officie au niveau du marché «Bou Bess».



Largué par sa copine A.K et ne pouvant pas digérer cela surtout qu’il envisageait de l’épouser, il a planifié une méthode particulière pour se venger. Cette décision lui ouvrira malheureusement les portes de la prison.



En effet, les faits se sont produits au marché «Bou Bess» de Wakhinane-Nimzat. Le sieur Mor.S qui tient un commerce mitoyen au restaurant de la mère d’A.K a joint son ex-copine, prétextant qu’il a besoin d’elle urgemment. Sans réfléchir, la fille le retrouve à la cantine.



Une fois la jeune fille sur place, il s’empare d’une bouteille d’acide qu’il jette sur la pauvre en pleine figure. Des témoins de la scène horrible ont alors accouru pour tenter de la sauver. N’eût été un notable du marché, le bourreau allait être lynché par la foule. Par la suite, il a été conduit, sous bonne escorte, à la Police de Wakhinane-Nimzat.



Quand à A.K, elle a été acheminée dans une structure sanitaire de la place pour des soins intensifs. Elle en ressortira avec une incapacité temporaire de travail de 21 jours.

Face aux limiers, Mor a reconnu sans ambages les faits. Toutefois, il explique son geste par jalousie parce qu’il sentait trahi par la jeune fille. Des explications qui ne vont guère convaincre les limiers qui vont le placer en garde à vue. Il devrait d’ailleurs être déféré lundi prochain au parquet Guédiawaye.

