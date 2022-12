Coup de tonnerre: Hugo Loris et Griezmann ne voulaient pas de Benzema en EDF Avant la finale de la Coupe du Monde Qatar 2022, des rumeurs évoquent une conspiration contre Karim Benzema, annoncé forfait pour toute la compétition. Pourtant, de retour à Madrid, les médecins auraient expliqué à l’attaquant du Real de Madrid que sa blessure n’était pas aussi grave et qu’il aurait même pu jouer la suite de la compétition dès le troisième match de la phase de groupes.

D’autres sources évoquaient que certains joueurs de Didier Deschamps étaient soulagés par le départ de Karim Benzema. On se disait que des choses se seraient passées avant le départ du ballon d’or et cela se confirme. D’abord, Benzema annonce sa retraite internationale au lendemain de la finale perdue contre l’Argentine de Messi. Et le soir, Romain Molina lâche une grosse bombe.



Selon le journaliste français, ce sont Hugo Lloris et Antoine Griezmann qui ne voulaient pas de Karim Benzema en équipe de France. Les deux, à en croire Molina étaient heureux que KB9 soit déclaré forfait pour la Coupe du monde, car ils se considèrent comme les seuls leaders.



«Hugo Lloris et Antoine Griezmann étaient heureux lorsque Benzema a été exclu de la Coupe du monde, car ils considéraient la France comme leur équipe et les seuls leaders. Beaucoup de joueurs français ne font pas confiance au staff médical de l’équipe nationale et appellent leurs propres médecins. Le problème date déjà de l’Euro 2020. Giroud et Benzema n’ont pas de différents, du côté de Giroud, il se demandait même pourquoi Deschamps ne les alignait pas tous les deux. Des joueurs soutenaient Benzema mais la FFF leur a indiqué d’arrêter de le faire, et surtout pas en public. La FFF avait pour intention de si il y avait un problème, tout remettre sur la faute de Benzema», a fait savoir Romain Molina.

